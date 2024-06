111 - Die Mordliste

Am 11. Februar 2023 spaziert ein Paar mit seinen Hunden durch einen Park in Warrington in England. Die Stadt befindet sich im Nordwesten von England, zwischen Liverpool und Manchester. Auf einmal kommt ihnen irgendwas komisch vor. Dann sehen sie einen leblosen Körper auf dem Boden liegen. Was ist hier passiert?

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Was ist in dem britischen Park passiert?

(25:01) Der Experte - Prof. Dr. Martin Rettenberger ist Direktor der Kriminologischen Zentralstelle (KrimZ). Er ordnet die Hintergründe des Falls ein.

(39:40) Die Nachbesprechung - Unsere privaten Gedanken zum Fall.

Zum Podcast "Die Millionendiebin" geht es hier: https://1.ard.de/millionendiebin

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.