mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

Hello, hello ich bin Saskia! Ich liebe Pampelmusen und Wombats. Meinen Campervan, True Crime, Skifahren, Franz Kafka und Sushi find ich übrigens auch ganz nice. Ihr merkt – Erzählen ist voll mein Ding. Als Kind muss ich auch einfach Unmengen an Babbelwasser getrunken haben… Es ist allerdings nicht genau überliefert wie viel – bis heute gehen mir die Stories jedenfalls nicht aus. Also ein Glück, dass ich beim Radio gelandet bin. ;)