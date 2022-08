16 Meinung auf Social Media – so diskutierst Du richtig!

Wenige Leute schreiben viele Kommentare. So lässt sich zusammenfassen, was in unseren Kommentarspalten auf Social Media abgeht. Vor allem wenn es um politische Themen geht, diskutieren nur wenige von uns im Netz mit. Aufgeheizte Stimmung, Fake News und Hass – politische Diskussionen auf Insta, TikTok und Co. haben einen schlechten Ruf. Zurecht? Das fragen wir die Aktivistin und Influencerin Hami Nguyen, die über Politik und Rassismus postet und trotz nerviger Trolle viel und gerne kommentiert. Wir sprechen mit dem Social Media-Experten Martin Fuchs, der ein paar Tipps für unsere Kommentarspalten hat und es gut findet, auch Menschen mit einer anderen Meinung zu folgen. Und wir fragen: Wie viel bekommen Politiker:innen von der Stimmung auf Social Media mit und was macht die Bundesregierung gegen Hass und Lügen im Netz? Das erklärt uns Oliver Neuroth vom SWR-Hauptstadtstudio.

Wir freuen uns auf Nachrichten, Fragen und Themenideen von euch. Schreibt uns eine Mail an dieunddu@dasding.de oder ihr schreibt eine DM an den Insta-Account von Johanna und Vici @jungundpolitisch.

Alle Facts zur Online-Nutzung in Deutschland und noch viel mehr interessante Infos findet ihr in der ARD/ZDF Onlinestudie von 2021 hier: https://www.ard-media.de/media-perspektiven/studien/ardzdf-onlinestudie/

Wenn ihr von Hass im Netz betroffen seid oder euch einfach mal zum Thema digitale Gewalt informieren wollt, dann schaut doch mal bei der Beratungsstelle HateAid vorbei: https://hateaid.org/

Wer kommentiert was auf Social Media? Unsere Kolleg:innen vom mdr haben sich damit beschäftigt: https://www.mdr.de/medien360g/medienwissen/online-kommentare-partizipation-netz-meinung-100.html

Welche krassen Auswirkungen Hasskommentare auf das Leben der Opfer haben und wie gegen die Täter vorgegangenw wird, das könnt ihr in einer Doku vom Y-Kollektiv sehen: https://www.youtube.com/watch?v=OBR0i8QUZVk

Skript: Franziska Schmalbach

Redaktion DASDING: Timo Klumpp

Redaktion SWR-Hauptstadtstudio: Oliver Neuroth