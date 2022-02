58 - Kreisstraße 22 (Kusel)

Warum mussten zwei Polizeibeamte, eine Polizistin und ein Polizist, mitten in der Nacht in Rheinland-Pfalz an einer einsamen Kreisstraße sterben?

Wir versuchen – mit den gesicherten Informationen, die wir bisher haben – die Tat zu rekonstruieren. Alles begann in jener Nacht mit einem ganz anderen Einsatz für die Polizistin und den Polizisten und endete im Albtraum eines jeden Polizeibeamten.

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Wie konnte diese Tat geschehen?

(03:31) SWR Reporter Sebastian aus Kaiserslautern spricht über seinen Dienst am Tag der Tat und darüber, wie er den Ort Kusel wahrgenommen hat

(33:08) SWR Reporter Luca Schulz, ehemaliger Mitarbeiter der Pressestelle der Polizei Westpfalz, kannte eines der Opfer und erzählt, wie er von der Tat erfahren hat

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.