73 Camping, problematische Witze und das russische Übernachtungsverbot

Privet Pohodniki! Wir möchten über das Campen sprechen. In Walerijas Umfeld ist das das normalste der Welt, bei Vika eher weniger. Wir gehen der Sache auf den Grund: Wieso haben wir als Kinder kaum Erfahrung mit Camping gemacht? Wann kamen wir damit in Berührung? Und wieso hat Walerijas Mutter so viele Jahre diesen Teil von ihr verschwiegen? Walerija hat am eigenen Leib erfahren: Wo viel gezeltet wird, kochen die Emotionen auch mal über. In der Frage der Woche muss sie das vergangene Wochenende erstmal verarbeiten. Denn hier gab es leider nicht nur die schönen Momente, sondern auch die, die ganz schön schwer zuzuordnen und zu verarbeiten sind. Beide hatten mit ihrer Herkunft zu tun. Tipps für den Umgang mit problematischen und grenzwertigen Witzen nehmen wir an dieser Stelle gerne entgegen. Im Njetztalk bleiben wir beim Thema „Übernachtung“. Auf TikTok sprechen einige Menschen mit russischsprachigen Wurzeln darüber, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, die Eltern zu überreden, bei Freunden schlafen zu dürfen. Wir kennen das nur zu gut und fragen uns bis heute: Wieso konnte unsere Familie mit dem Konzept Übernachtung nicht so viel anfangen? Fakt ist: Heute sind wir es, die manchmal auf unsere Eltern schauen und sagen: Wow, sie sind schon so groß geworden!

Habt ihr sonst Gedanken zu der Folge? Schickt uns gerne eine Nachricht an njettemaedchen@dasding.de oder per DM:

Vika auf Instagram:

https://www.instagram.com/vickymerkulova/

Walerija auf Instagram:

https://www.instagram.com/walerija_/

Hier kommt ihr zu den TikToks, die wir in der Folge erwähnt haben:

https://www.tiktok.com/@badteacherrr/video/7306500261994843424?q=russisch%20%C3%BCbernachtung&t=1719831484907

https://www.tiktok.com/@_rimos_/video/7348083042851818784?q=Bruder%20russisch%20%C3%BCbernachten&t=1719831597329

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.