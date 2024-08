76 Datscha: Lebensgefühl, Sommerurlaub, eigene Welt

Vika und Walerija haben über eine Sache, die sehr viele russischsprechende Familien kennen, noch nie gesprochen: Die Datscha. Wurde also Zeit! Datscha könnte man als Sommerhaus auf dem Land oder der Natur beschreiben. Das würde dem aber fast nicht gerecht werden. Für manche ist es nämlich sehr viel mehr als das. Wir fragen uns: Welche Verbindung haben wir zur Datscha? Während Walerija sich nur durch (emotionale) Erinnerungsberichte ihrer Mutter eine grobe Vorstellung von einer Datscha machen kann, hat Vika dort in ihrer Kindheit auch Zeit verbracht. Zumindest kurz. Da jede Datscha-Geschichte so einzigartig und individuell ist wie die Familien selbst, hören wir ein paar Eindrücke von euch, der Community! Und wegen euren Erzählungen von den schönsten Sommern mit Familie, geklautem Obst, Zucchini-Traditionen oder Sauna, haben wir direkt Lust auf eine Datscha-Reise. Also zumindest kurz.

Habt ihr auch eine Datscha-Geschichte? Oder mehr Gedanken zu der Folge? Schickt uns gerne eine Nachricht an njettemaedchen@dasding.de oder per DM:

Vika auf Instagram:

https://www.instagram.com/vickymerkulova/

Walerija auf Instagram:

https://www.instagram.com/walerija_/

+++

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.