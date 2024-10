79 Haarschleifen & Second-Hand: Wie prägt unsere Herkunft unseren Style?

Der Sommer wurde erfolgreich in den Hut gelegt. (Dieser Satz ergibt mehr Sinn, wenn ihr den Anfang der Folge hört). Walerija hat ein altes Kindheitsfotoalbum gefunden und hat Gesprächsbedarf. Denn während sie in Russland in den ersten Jahren ihres Lebens wie eine Disco-Schneekugel aussah, hat sie ein paar Jahre später in Deutschland eine echte Style-Transformation durchgemacht (inklusive Dirndl-Outfit zum Schulanfang). Deswegen möchte sie von Vika wissen: Wie war das bei ihr? Schließlich hat sie die erste Zeit in Russland gelebt. Vika erinnert sich an schicke Klassenfotoshootings, überdimensional große Haarschleifen und die Herausforderung, sich mit dem deutschen Kleidungsstil anzufreunden. Wir überlegen, wie uns unsere Herkunft Klamotten-technisch geprägt hat: Wie gehen wir mit dem Thema Second-Hand-Kleidung um? Oder damit, den Geschwistern alte Kleidung weiterzugeben? Und von welcher russischen Filmfigur würden wir am liebsten den Kleidungsstil nachstylen? (Auch das ergibt mehr Sinn, wenn ihr die Folge hört.) Wie war das bei euch?

Habt ihr Gedanken zu der Folge? Oder möchtet mit uns zu dem Thema aus einer männlichen Perspektive sprechen?

Schickt uns gerne eine Nachricht an njettemaedchen@dasding.de oder per DM:

