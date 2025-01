86 Schlechtes Russisch in deutscher Serie, Sigma Boy-Hype & das Jahr der Schlange

Die njetten Mädchen starten offiziell ins neue Jahr! Und in alter Podcast-Tradition thematisieren wir natürlich das chinesische Tierkreiszeichen für das Jahr 2025. Bevor das passiert, müssen wir aber über die Feiertagszeit sprechen. Während Walerija grammatikalische Fehler & Klischees in der deutschen Netflix-Serie „Achtsam morden“ aufgefallen sind, ging es Vika beim Wiederanschauen der Serie „Lost“ ähnlich. Und während bei dem XXXL-Fest von Walerijas Familie Geschenke- & Organisationschaos herrschte, war es bei Vika währenddessen wortwörtlich wie in einem Fiebertraum. Apropos Fiebertraum: Im Njetztalk besprechen wir einen Song, der seit längerer Zeit einen Hype erlebt und viele gemischte Reaktionen, Augenverdreher & Ohrwürmer hervorruft: Sigma Boy. Woher kommt der Song? Wieso ist er plötzlich überall? Wer oder was steckt dahinter? Und was genau ist der Sigma-Boy eigentlich? Vika hat außerdem eine Nachricht aus ihrer Heimatregion Krasnodar über die Feiertage bewegt: Eine Ölkatastrophe am Schwarzen Meer. Grund genug, um mit dem letzten Jahr offiziell abzuschließen und nach vorne zu schauen. Als krönenden Abschluss gibt’s deswegen dann auch Vikas-Neujahrs-Aberglauben-magische-Kugel-chinesische-Tierkreiszeichen-Vorhersage! Und damit S nowim Godom! Frohes Neues!

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.