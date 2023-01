Sido & Luvre47 | Deeptalk mit Siggi und ein Ausflug nach Neukölln

Sido und Moderator Sandy haben sich schon dutzende Male getroffen und schon ewig viele Interviews geführt. Fürs Radio, fürs Fernsehen, auf Festivals, im Studio, bei Konzerten – doch so intim und persönlich wie diesmal war das Gespräch zwischen den beiden mit Sicherheit noch nie. Sido erzählt, wie die Zeit in der Entzugsklinik war, wie schwer es ihm gefallen ist, all seine Erlebnisse auf Platte zu packen und wieso ausgerechnet die Corona-Zeit ihn so ausgeknockt hat.

Der zweite Gast heißt Luvre47 und kommt aus Neukölln. Wie es ist, in der angeblich schwierigsten Gegend Deutschlands aufzuwachsen, warum man aufpassen muss, wo man heutzutage sein Musikvideo dreht und was Luvre über Sandys alte Hood Stuttgart-Feuerbach und die Fans des VfB weiß, erfahrt ihr hier!

