Best of Interviews 2022 | Armani White, Badmómzjay, Trippie Redd, Sido uvm.

Kurz vor Silvester wollen wir noch einmal in die besten Interviews des Jahres reinhören! Gastgeber Sandy diskutiert mit Armani White darüber, welches Fleisch ekliger ist: Alligator oder Zebra. Eko und Sido gehen der Frage auf den Grund, wann sie ihr erstes Interview in der Sprechstunde gegeben haben. Chefket bringt uns die korrekte Aussprache türkischer Vornamen bei und Sugar MMFK fährt mit Sandy am Telefon auf der Autobahn zu seinem Auftritt mit 50 Cent. Das und noch vieles mehr gibt es in unserem Jahresrückblick in Sandy’s Sprechstunde!

Hier geht's zu Sandy's Sprechstunde-Playliste:

https://open.spotify.com/playlist/34pvRUPx42OKlSWLdezDqG?si=4d6d37b9e06b4333