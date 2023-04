Chefket & Mädness | Türkisch für Anfänger und Hessisch für Fortgeschrittene

Warum heißt Chefket eigentlich Chefket und wie spricht man das überhaupt aus? Klären wir! Genau wie die Frage, wieso unser Moderator eigentlich Sandy heißt, obwohl er doch eigentlich ein Kerl ist. Es geht aber natürlich in erster Linie um Musik – und zwar den neuen Sound von Chefket, der eigentlich gar nicht so neu ist, sondern schon fünf Jahre alt. Verwirrender kann es nicht werden? Hört rein – kann es nämlich sehr wohl!

Der zweite Gast der Woche ist Mädness aus Darmstadt, der nicht nur ein neues Album rausgebracht hat, sondern jetzt auch noch auf Tour geht. Und zwar so ziemlich in jeder Stadt Deutschlands außer in seiner Heimatstadt Darmstadt. Warum das so ist, erfahrt ihr in der neuen Ausgabe von Sandy’s Sprechstunde.

Hier geht's zu Sandy's Sprechstunde-Playliste:

https://open.spotify.com/playlist/34pvRUPx42OKlSWLdezDqG?si=4d6d37b9e06b4333