Ahrtal 1 Jahr nach der Flut: Wie baut ihr euer Dorf wieder auf?

Diese Folge Deutschland3000 hat Podcast-Host Eva Schulz bis heute nicht ganz losgelassen. Für die Aufnahme ist sie ins Ahrtal gereist, genauer gesagt nach Dernau. Ein Ort, der bis heute eine große Baustelle ist.

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 wurde Dernau, ein kleiner Ort mit 1800 Einwohner*innen, von der Flutkatastrophe getroffen: Das Wasser stand neun Meter hoch, von 640 Häusern waren mehr als 500 stark beschädigt und größtenteils unbewohnbar. 13 Menschen starben.

Ein Jahr später spricht Eva mit Franziska und David, die beide in der Flutnacht fast alles verloren haben. Der Gasthof von Franzis Familie musste inzwischen abgerissen werden.

Ich habe die Flut auf jeden Fall noch nicht verarbeitet. Ich glaube, das haben die wenigsten. Man hat immer noch Zukunftsängste, man hat immer noch schlechte Tage, an denen man denkt: Wie soll ich das alles schaffen? Man funktioniert einfach irgendwie von Tag zu Tag.

David konnte sich und seine Freundin damals gerade so retten.

Ahrtal - "Wir sind keine Flutopfer!"

Eva hat mit den beiden über ihre Erlebnisse gesprochen: Was ist in den letzten Monaten passiert? Woher nimmt man in so einer Situation die Kraft, nochmal neu anzufangen? Und wie baut man ein ganzes Dorf wieder auf?

Die komplette Ahrtal-Folge von Deutschland3000 kannst du dir hier anhören