Kaas von Die Orsons | „Hart mich zu lieben“ – das exklusive Pre-Listening

Im April releast Kaas nach rund zehn Jahren Album-Pause seine neue Platte „Flügelschlag“. In Sandy’s Sprechstunde gibt es nicht nur erste Infos zu der Platte, sondern auch schon ein exklusives Pre-Listening in die neue Single „Hart mich zu lieben“, die erst am 10. März veröffentlicht wird. Kaas gibt außerdem Updates, was an der Orsons-Front so los ist und schwärmt von seiner alten Hood Reutlingen.

Hier geht's zu Sandy's Sprechstunde-Playliste:

