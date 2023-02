Kool Savas & Takt32 | Moai und Graffiti

Traditionen muss man pflegen: Deshalb ist Kool Savas mal wieder zu Gast bei Moderator Sandy – wie schon dutzende Male zuvor. Und weil man auch neue Wege gehen muss, hat er diesmal einen Künstler dabei, der noch gar nie in Sandys Sprechstunde am Start war: Takt32. Beide aus Berlin, beide richtig gut und beide bald mit der gemeinsamen Platte „Moai“ am Start. Zu Beginn des Gesprächs geht’s aber ausschließlich um die Graffiti-Vergangenheit von den beiden.

Hier geht's zu Sandy's Sprechstunde-Playliste:

https://open.spotify.com/playlist/34pvRUPx42OKlSWLdezDqG?si=4d6d37b9e06b4333