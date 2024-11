Podcast-Tipp: "fucking safe"

Hier geht´s zum Podcast: https://1.ard.de/fucking-safe-finnel

Wie gefährlich ist die Pille wirklich? Können Männer nur mit Kondom verhüten? Was ist das sicherste Verhütungsmittel - und was passt zu mir und meinem Körper?

Wenn es um Verhütung geht, haben wir tausend Fragen im Kopf. Die richtigen Antworten zu bekommen, ist aber gar nicht so easy: weil man zum Beispiel zu Hause nicht darüber reden kann, weil Aufklärung im Bio-Unterricht zu kurz kommt, die Frauenärztin nicht genug Zeit hat oder die Videos auf Social Media eher verstörend als hilfreich sind.

Mit dem Podcast "fucking safe" wollen wir das ändern. In fünf Folgen gibt Host Katja Gerland einen Überblick über verschiedene Verhütungsmethoden und geht gemeinsam mit Arzt Mertcan Usluer (@gynaekollege) Mythen auf den Grund.

Der Podcast ist ein sicherer Ort für alle. Wir teilen ehrliche, persönliche Erfahrungen und beantworten Fragen, die man sich bisher vielleicht nicht getraut hat zu stellen. Es geht um mehr als nur Kondom und Pille - "fucking safe" ist ein Wegweiser zu einer sicheren Sexualität. Tabus gibt es nicht.

Das Ziel: Stay safe - fucking safe.