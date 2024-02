„Wenn’s was Schlimmes ist, werden Sie’s erfahren“ – Umgang mit schlechten Momenten

In dieser Folge geht das Licht aus. Stromsparen bei „Land of infusion“? Nein, aber wir müssen über die dunklen Momente einer Krebstherapie sprechen. Dunkle Momente kommen, wenn die Nebenwirkungen kicken, Untersuchungen länger dauern als sie sollten oder mir bewusst wird, dass möglicherweise auch mal Schicht im Schacht ist. Aber wie gehen wir am besten mit diesen Momenten um? Und warum ist es völlig okay, psychologische Hilfe anzunehmen? Antworten gibt’s in dieser Episode und im zweiten Teil auch wieder von Kamila Skolik. Sie ist Psychologin und Psychoonkologin. Mehr über sie und ihre Arbeit findet ihr bei Kamila auf Instagram: https://www.instagram.com/thecircleofselfcare/.

Hier noch eine Liste an Links, die euch, eurer Familie oder eurem Freundeskreis helfen kann:

https://www.krebsinformationsdienst.de/kontakt.php

https://www.krebsinformationsdienst.de/service/adressen/krebsberatungsstellen.php

https://junge-erwachsene-mit-krebs.de/jung-und-krebs/erste-hilfe/

https://junge-erwachsene-mit-krebs.de/jung-und-krebs/angebote-in-deiner-naehe/

https://www.junges-krebsportal.de/

