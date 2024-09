Ist das der Grund, warum du keine Freunde hast?

Wo seid ihr, wenn ihr nicht zuhause oder in der Arbeit bzw. der Schule oder Uni seid? Vielleicht in eurem Lieblingscafé, eurer Stammkneipe oder im Wohnzimmer eurer engsten Freundinnen?

So sieht man es zumindest oft in beliebten Serien wie How I Met Your Mother, Friends, Big Bang Theory & Co. Aber die Realität sieht für viele aktuell doch anders aus. Denn viele junge Menschen fühlen sich einsam. Könnten sogenannte „dritte Orte“ die Lösung sein? Also genau die Orte, an die man hingeht, um einen Ausgleich zu bekommen und Menschen kennenzulernen.

Diese Theorie hat zumindest auf TikTok die Runde gemacht. BRUST RAUS-Host Walerija schaut sich in diesem Video die Idee vom „Third Place“ an und möchte wissen: Was genau ist das? Brauchen wir so einen Ort? Und falls ja: Wie kann man einen finden? Egal ob Bibliothek, Jugendtreff oder Spaziergang: verschiedene Menschen erzählen, wie sie sich für genau solche Orte einsetzen und warum sie sie für wichtig halten.

Und auch ihr habt uns eure liebsten Orte verraten – also lasst mal checken, was da dahintersteckt, damit wir uns weniger einsam fühlen!

