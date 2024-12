Könnt ihr euch vorstellen euer Smartphone gegen ein altes Klapphandy einzutauschen? Genau das machen immer mehr Menschen – besonders aus der Generation Z.

Solche Handys werden auch „Dumbphones“ genannt, weil sie im Gegensatz zu den neuen Modellen nicht viel mehr können, als telefonieren oder SMS zu schreiben. Das Ziel: weniger Bildschirmzeit und weniger Belastung durch Ablenkung oder ständige Erreichbarkeit. Kann das wirklich die Lösung sein?

In diesem Video hat BRUST RAUS-Host Walerija den Selbstversuch gewagt und einen Monat lang ein Dumbphone ausprobiert. Außerdem hat sie mit YouTuberin Desy über ihre Erfahrungen mit ihrem Social-Media Detox gesprochen und hört von Studentinnen London und Ichane, wie sie mit einem einfachen Handy leben.

Wie viel bringt ein Detox wirklich? Ab wann kann man den eigenen Medienkonsum hinterfragen? Und welche Dinge können helfen? Das weiß Dr. Lena-Marie Precht vom Deutschen Zentrum für Psychische Gesundheit (DZPG), Standort Bochum-Marburg und vom Forschungs- und Behandlungszentrum für Psychische Gesundheit (FBZ) der Ruhr-Universität Bochum. Ob so ein Klapphandy oder Social-Media Detox so oder so ähnlich auch was für euch sein kann, erfahrt ihr in dem Video!

