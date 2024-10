"Talahon": Zwischen Spaß und Vorurteilen

"Talahon" stand zur Auswahl als Jugendwort des Jahres und wurde Platz 2 und selbst in einem Edeka gibt es eine ganze Abteilung, die sich diesem Wort widmet. Sogar ein KI-Song hat es durch einen TikTok-Trend in die Charts geschafft! Aber woher kommt das Wort "Talahon" und was bedeutet es wirklich?

Beschreibt es einen Style? Schlechtes Verhalten? Oder doch eine empowernde Selbstbezeichnung? Es wird oft mit negativen Eigenschaften in Verbindung gebracht – doch ist das gerechtfertigt? BRUST RAUS-Host El schaut sich in diesem Video an, warum der Begriff polarisiert und warum es problematisch wird, wenn Menschen so benannt werden, ohne das zu wollen. Zusätzlich haben wir mit Migrationsforscherin Seyran Bostanci über die Rolle der Medien bei der Darstellung von Talahons gesprochen. Und: In einer Straßenumfrage hat El herausgefunden, was Menschen mit diesem Begriff verbinden. Brust Raus - Talahon Schon gesehen? Männer und Frauen können befreundet sein... oder? 👀