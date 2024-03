GymTok: Die Schattenseiten der Fitness-Industrie

Sport und eine gesunde Ernährung sind wichtig. Das ist kein Geheimnis. Aber wie ist es mit dem Weg dorthin?

Wenn man sich Inspiration auf TikTok & Co. holt? Sich an "What I eat in a day"-Videos orientiert und sich Fitness-Influencer zum Vorbild nimmt, die einem ein Six Pack in 2 Wochen versprechen? Dann kann das Ganze schon etwas anders ausschauen.

Was das mit einem machen kann, welche Tipps gut und welche eher schädlich sind, das hat sich Aurora in diesem Video genauer angeschaut. Dazu hat sie sich Hilfe geholt von der Ärztin und Journalistin Dr. Julia Fischer und spricht auch über ihre eigenen Erfahrungen mit Sport und Ernährung.

