Pleite trotz Arbeit? Warum es nicht an dir liegen muss

Habt ihr schon mal davon geträumt, reich zu sein? Wenn man auf Social Media schaut, kann das jeder schaffen.

In vielen der Videos gibt es fast schon Versprechungen, dass wenn man sich nur darum bemüht, man auch dick Kohle verdienen kann. Doch hat wirklich JEDE PERSON die Möglichkeit erfolgreich zu werden, wenn man nur hart arbeitet?

Gerade in den Zeiten mit steigenden Preisen kann das auch Mut machen und motivieren, etwas aus seinem Leben zu machen. Kann aber auch krass demotivierend sein, wenn man schon hart arbeitet und eben nicht mehr so viel für sein Geld bekommt. Oder wenn man aus einer armutsgefährdeten Familie kommt, weswegen man vielleicht nicht die gleichen Chancen hat wie andere Menschen.

In diesem Video schaut sich BRUST RAUS-Host El mal die Aussagen von verschiedenen TikTokern an und schaut, wie realitätsnah oder fern diese Aussagen sind. Dafür spricht sie mit Andreia und Max, beide kommen aus Familien, in denen es nicht so viel Geld gab und sie dadurch einige Struggels hatten.

Schon gesehen? Muskulös, volles Haar & mindestens 1,80 groß: Wie Männer unter Druck gesetzt werden