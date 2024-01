Beyoncé ist eine der glamourösesten Sängerinnen der Welt. Ihre musikalische Karriere beginnt 1997 in der Girlgroup Destiny's Child. 2001 löst sich die Gruppe auf, doch von da an wird fleißig an der Solokarriere gebastelt. Ihre gewaltige Stimme machte sie in kürzester Zeit zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen der USA. Seit 2008 ist Beyoncé mit dem Rapper Jay-Z verheiratet.