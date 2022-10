Pilgern zur Crater Stage war angesagt, als Clueso auf die Bühne gekommen ist. Nach nur einem Song war Clueso geschwitzt und alle Frauen glücklich!

Das kleine Ein-Mal-Eins des Frauen-Glücklichmachens: Geh mit ihnen zu einem Konzert von Clueso! Bei Rock am Ring in Mendig spielte er das Gegenprogramm zu den Toten Hosen, was dem Kreischen vor der Crater Stage jedoch keinen Abbruch tat.

Den ganzen Tag hat die feiernde Crowd gewartet, bis Clueso endlich mit seinen neuesten Songs wie „Freidrehen“ oder „Stadtrandlichter“ auf die Bühne kommt, seine Gitarre in die Hand nimmt und viele Frauen-Herzen zum Schmelzen bringt…