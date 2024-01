Handy verloren und Date mit Cristiano Ronaldo klargemacht

Das ist die abgefahrenste Star-Geschichte des Sommers: Austin Woolstenhulme hat ihr Handy verloren. Was dann geschehen ist, ist defintiv filmreif!



Austin Woolstenhulme, ein scheinbar ziemlich normales Mädchen aus den USA, ist mir ihren Freundinnen in Las Vegas zum Urlaubmachen. Dann passiert etwas, worauf wirklich niemand Bock hat: Sie verliert ihr Smartphone.

Zwei Tage später meldet sich der Finder. Niemand geringeres als Cristiano Ronaldo, Fußball-Star von Real Madrid. Er hat ihr Handy gefunden und lädt sie einfach mal zum Essen ein. Ob er sich vorher erstmal die Fotos der Besitzerin angeschaut hat?

Promi-Jäger mit viel Glück im Unglück?

Überglücklich nimmt Woolstenhulme das Angebot natürlich zusammen mit ihren Mädels an. Anschließende Poser-Fotos bei Instagram mit ihren Freundinnen zusammen mit dem Portugiesen durften selbstverständlich nicht fehlen.

Bei einem Blick auf den Twitter-Account ihrer Freundin fällt jedoch auf, dass die hübsche Blondine nicht zum ersten Mal auf einen Promi getroffen ist. Vor wenigen Wochen hat sie noch ein Foto von einer Party gepostet, auf der sie zusammen mit Zedd war.

War das also wirklich alles nur ein krasser Zufall? So oder so hat sie wohl einen Traum verwirklicht, den so einige Damen haben...