Prinz Pi: „Nichts war umsonst“

auf Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

auf Facebook Messenger teilen

auf Link kopieren teilen

Prinz Pi ist regelmäßiger Gast in der DASDING Sprechstunde mit Moderator Sandy. In der Show hat er diesmal alles zu seinem neuen Album erzählt. Das heißt „Nichts war umsonst“ und erscheint am 3. November. Außerdem verrät Prinz Pi, welchen neuen Künstlernamen er gerne benutzen würde, wie sich seine Kinder auf seine Tourplanung auswirken und wieso Bausa und BRKN so gut als Features passen.