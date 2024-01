Gli haters colpiscono ancora. Questa volta ad essere finita sotto il loro mirino è Rihanna e i suoi "5 chili di troppo". A quanto pare non basta essere giovane, bella e di successo, gli haters riusciranno sempre a trovare qualche superfluo difetto a cui attaccarsi, dando libero sfogo alle loro frustrazioni. Il primo ad aver dato inizio alla questione è il giornalista di Barstool Sports, Chris Spags, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune foto della cantante insieme ai più beceri commenti di basso livello sulla sua forma fisica (tutto poi prontamente cancellato). Fortunatamente, a difenderla sono scese in campo moltissime donne che, con l'hashtag #Thickanna, hanno coperto di complimenti la loro artista preferita, arginando, per quanto possibile, questa parentesi di "basso giornalismo".