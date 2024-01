Geboren ist Rita Sahatçiu Ora, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, im Kosovo. Eigentlich nicht gerade das Hollywood Europas. Und trotzdem hat es Rita Ora geschafft, als Sängerin, Model und Schauspielern auf der ganzen Welt berühmt zu werden. "How We Do" und "Hot Right Now" sind die Hits, mit denen sie vor allem in UK zum Mega-Star wurde.