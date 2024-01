Sind Shawn Mendes und Hailey Baldwin doch kein Paar?!

mit Whatsapp teilen

Bei der Met-Gala in New York gab es nicht nur crazy Outfits, sondern den ersten gemeinsamen Auftritt von Shawn Mendes und Hailey Baldwin. Für viele das Zeichen, dass sie ein Paar sind. Doch Shawn Mendes hat das jetzt in einem Interview verneint.