Taylor Swift teilt Playlist vom neuen Album "Reputation"

Taylor Swift hat die Playlist zu ihrem neuen Album veröffentlicht. Und die Fans rasten aus.

Am Freitag bringt Taylor Swift ihr neues Album „Reputation“ raus. Die Fans rasten aus! Es ist wohl schon 400-Tausend Mal vorbestellt worden, doppelt so häufig als ihr Album vorher. Und heute checkt ihr die Tracklist zu „Reputation“! Die hat sie heute Morgen auf Instagram veröffentlicht.

3 days until #reputation

„Look What You Made Me Do“ hat sie ja schon veröffentlicht, genau wie „Ready For It“ und „Gorgeous“. Und anderem gibt’s auf ihrem sechsten Album aber auch ein Feature mit Ed Sheeran, womit DAS Gerücht jetzt bestätigt ist - „End Game“ heißt es. Wir sind gespannt.

Und bevor wir das Album hören, hat Taylor einigen Fans das Album schon gezeigt. Sie hat 500 Fans ausgesucht und sie einen Monat vor dem Release zu einer geheimen Album-Session eingeladen. Die Videos mit den überglücklichen Taylor-Fans hat sie bei Insta veröffentlicht.

Inside the reputation Secret Sessions - part 1. Link in bio.

Inside the reputation Secret Sessions - part 2. Link in bio.