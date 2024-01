Gibt's bald einen Song von Taylor Swift und Katy Perry?!

Katy Perry und Taylor Swift sind zwei der größten weiblichen Popstars. Und mindestens genauso bekannt wie ihre Hits, war auch der jahrelange Beef zwischen den beiden Sängerinnen. Jetzt könnte es einen gemeinsamen Song geben.

Was noch vor ein paar Jahren absolut undenkbar war, könnte jetzt wirklich passieren: Katy Perry und Taylor Swift machen einen Song zusammen! Dieses Gerücht geistert gerade im Netz herum und es gibt tatsächlich einige Punkte, die dafür sprechen. Aber der Reihe nach.

Beweisstück 1: Ein Fan behauptet, dass er auf einer Secret Session von Taylor Swift war. Und dort habe er erfahren, dass es bald ein Song von Katy Perry, Selena Gomez und eben Taylor Swift geben wird. Damit hat alles angefangen.

Beweisstück 2: Katy Perry hat jetzt drei Bilder auf Insta rausgehauen mit Zeilen, die wohl aus einem neuen Song stammen. UND in diesen Zeilen kommt unter andem das Wort "Lover" vor, das ja wiederum der Titel des kommenden Taylor Swift Albums ist. *MINDBLOWING*

Beweisstück 3: Ok, ist eigentlich kein Beweis mehr, aber die Fans rasten unter diesen Postings absolut aus. "OMG TAYLOR" oder "FEATURING TAYLOR SWIFT". Die Fans sind sich also sicher, dass da was Großes kommt. Vielleicht schon diesen Freitag.

Die ganze Never Ending Story nochmal erklärt:

Eigentlich waren Katy und Taylor unzertrennlich: Beste Freundinnen und auch noch beide im Musik-Biz. Doch ganz so toll, wie das jetzt klingt, war es nicht immer.

Denn es gab ordentlich Beef zwischen Katy und Taylor. Angeblich soll Katy 2014 Taylors Tour absichtlich gecrasht haben: Taylor war damals fest davon überzeugt, dass Katy Tänzerinnen von ihr abgeworben hatte.

Das ließ Taylor natürlich nicht auf sich sitzen..

... und schlug zurück!

Taylor Swift wäre nicht Taylor Swift, wenn sie ihrem Frust nicht in einem Song freien Lauf lassen würde. Die Single Bad Blood soll angeblich ein Seitenhieb an Katy Perry gewesen sein.

Jetzt haben wir Probleme. Und ich denke nicht, dass wir sie lösen können. Du hast [unserer Freundschaft] einen wirklich tiefen Riss gegeben. Und, baby, jetzt sind wir Feinde.

Aber auch Katy hat nochmal ausgeholt

Und das war's noch nicht: Auch Katy soll angeblich mit einem Song geantwortet haben.

Also bleib ruhig, meine Süße, ich werde hier bleiben. Und zwar länger als eine Minute. Witzig, dass mein Name immer noch über deine Lippen kommt. Denn ich werde diejenige sein, die gewinnt.

Dann gab's die Versöhnung...

Während eines Livesstreams hat Katy Perry sich entschieden, sich bei ihrer ehemaligen Freundin zu entschuldigen: "Ich bin bereit, es ruhen zu lassen. Ich vergebe ihr und ich entschuldige mich für alles, was ich je getan habe und ich hoffe, sie verzeiht mir auch."

Und finally: Happy End!

Dann hat Katy Perry Taylor Swift ein Friedensangebot geschickt. In Taylors Insta-Story war zu sehen, wie sie ein Paket von Katy bekommen hat. Darin war ein Olivenzweig - als symbolisches Friedensangebot. Und ein persönlicher Brief von Katy.

Taylor hat das Angebot anscheinend schon angenommen. In ihrer Story hat sie sich sehr gefreut und sich sogar zu einem Herz-Emoji hinreißen lassen.

Katy Perry in Swifts Musikvideo

Anscheinend war der Streit zwischen den beiden schon länger beigelegt. Damit wollten Swift und Perry aber noch nicht an die Öffentlichkeit. Ganz offiziell wurde es dann aber mit Katys Auftritt in Taylors Musikvideo "You Need to Calm Down". In dem Video tanzen die beiden sogar als Pommes-Tüte und Hamburger zusammen. Aaaach, wie schön.