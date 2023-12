Gigi und Zayn haben sich getrennt!

Gigi Hadid und Zayn Malik gehen getrennte Wege. So emotional haben die beiden die Trennung jetzt bestätigt. 😩

Für ihre Fans waren sie das ultimative Traumpaar - jetzt ist alles vorbei. Gigi Hadid (22) und Zayn Malik (25) haben ihre Trennung offiziell bei Twitter bekannt gegeben. 😢

Zayn: "Gigi hat eine unglaubliche Seele"

https://t.co/4st0iU9zHg

Zayn Malik, der Ex-One-Direction-Sänger, twitterte als Erstes: "Gigi und ich hatte eine unglaublich bedeutungsvolle, liebevolle und lustige Beziehung und ich habe einen großen Respekt und Liebe für Gigi als Frau und als Freundin. Sie hat so eine unglaubliche Seele ..."

Gigi: "Ich bin für immer dankbar!"

https://t.co/dEDHlyH8P3

Kurze Zeit später hat auch Gigi Hadid einen emotionalen Tweet rausgehauen: "Trennungsstatements fühlen sich oft so unpersönlich an, weil keine Wörter der Welt beschreiben können, was zwei Menschen in zwei Jahren miteinander erlebt haben. ... Ich bin für immer dankbar für die Liebe, die Zeit und die Lektionen, die Z und ich hatten."

Kurz zuvor hatte es schon einige Trennungsgerüchte gegeben. Denn: Zayn Malik hatte vor seinem offiziellen Twitter-Statement auf seinem Instagram Account Gigi und ihre Mutter entfolgt. Die Fans konnten es nicht glauben.

Trennungsgrund: unbekannt.

Warum sie sich jetzt aber tatsächlich getrennt haben, schreiben weder Gigi noch Zayn. Nur eins ist klar: Es ist vorbei. 😟💔 Aber wer weiß? Wo die beiden noch so liebe Worte für den jeweils anderen finden - vielleicht gibt's ja doch noch ein Liebes-Comeback wie bei Selena Gomez und Justin Bieber? 🙃