Usain Bolt trainiert beim BVB! Nur ein Werbetrick?

Der schnellste Mensch der Welt trainiert am Freitag mit den Spielern von Borussia Dortmund. Usain Bolt als Fußballspieler?

Usain Bolt (31) trainiert morgen beim Fußball-Bundesligisten BVB! "BVB, get ready for Friday!", schrieb er Mittwochabend auf Twitter.

BVB, get ready for Friday. #BVBOLT #NewLevels @bvb09 @pumafootball https://t.co/rO1jNPLtrA

Bereits letztes Jahr im Sommer hatte der achtmalige Olympiasieger angekündigt, dass er eine Fußball-Karriere starten will. Das sei schon immer sein Kindheitstraum gewesen. Jetzt geht der Traum in Erfüllung. Auch BVB selbst bestätigte bei Twitter, dass Usain Bolt morgen beim Training mit am Start sei. Schon vor Wochen hatte Bolt vom Probetraining gesprochen.

Das Netz freut sich schon jetzt!

Moin.. dann wollen wir doch mal so schnell durch den Tag flitzen, wie Usain Bolt morgen über die Trainingsplätze in Brackel. ☕️🐝 https://t.co/uNhJscUMd3

So wie die Reaktionen auf das Probetraining von Bolt beim BVB aussehen, wird er dafür gefeiert. "Good Luck" oder "Welcome" heißt es von vielen Usern bei Twitter.

Manche sind aber auch ein bisschen überrascht oder auch geschockt, weil es ja schon etwas skurril ist. Der schnellste Mensch der Welt als Fußballer? Vielleicht auch bald richtig im Profifußball.

Bolt soll sogar schon seinen ersten Vertrag bei einem Fußball-Verein unterzeichnet haben, ohne zu sagen, für welchen Verein er zocken wird. Wir lassen uns einfach überraschen, ob Bolt mit dem Ball genauso gut ist wie mit seinen schnellen Beinen. 😜

Jetzt die Kritik:

Komisch ist es aber schon. Was Usain Bolt und der BVB bisher gemeinsam haben ist komischerweise eins: Den Werbepartner. Also kann es gut sein, dass er kein neuen Spieler wird, sondern es sich einfach um eine Sehr kluge Marketing-Aktion handelt.