Bei einer Schießerei auf einem Musikfestival in Las Vegas soll es mindestens 59 Tote gegeben haben. Im Social Web zeigen die Stars jetzt ihr Mitgefühl.

Dabei hatte ein Mann aus dem 32. Stock auf die Zuschauer des Countrykonzerts geschossen. Mindestens 500 Menschen sind zusätzlich verletzt worden.

Die Stars leiden mit den Opfern in Las Vegas. Auf Instagram, Twitter, Facebook & Co. haben sie ihre Love-Messages an die Opfer und deren Familien geschickt. Welcher deiner Lieblingsstars wie reagiert hat, checkst du oben in der Galerie.