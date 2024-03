Will Smiths spektakulärer Bungee-Sprung zum Nachschauen

Der 50. Geburtstag ist für alle ein großer Tag, aber Mega-Star Will Smith setzt noch Einen drauf: Er hat einen Bungee-Jump über dem Grand Canyon gemacht - aus einem Helikopter!

Der Schauspieler kann und will sich nicht zur Ruhe setzen. Selbst mit 50 Jahren überrascht der Men-in-Black-Darsteller seine Fans mit krassen Aktionen. Doch dieses Mal war es noch verrückter: Will Smith ist tatsächlich aus einem Helikopter gesprungen. Heftig, oder?

Will Smiths Bungee-Sprung live auf YouTube

Das ganze Event wurde live auf YouTube übertragen! In der Nacht vom 25. auf den 26. September gab es das Spektakel live auf Will Smiths YouTube-Kanal zu sehen. Und hier kannst du dir den Sprung nochmal anschauen:

Will Smith liebt den Nervenkitzel

Der Mega-Sprung über dem Grand Canyon ist aber nicht sein erstes Mal: Bereits 2017 sprang Will Smith über den Victoriafällen in Afrika. Und hatte davor richtig Schiss:

So hat alles begonnen

Will Smith liebt Challenges. In seinen Filmen hat er schon gegen Aliens, Roboter und Zombies gekämpft. Das wussten auch die amerikanischen YouTuber von "Yes Theory" und forderten ihr Idol kurzerhand zu diesem Helikopter-Sprung heraus:

Die Jungs von "Yes Theory" wollen mit ihren Aktionen dafür sorgen, dass der Zuschauer seine Komfortzone verlässt und ihre Angst besiegt. Mit dem Sprung von Will Smith ist ihnen die Aufmerksamkeit aber sowas von sicher!