Tach auch, ich bin Jessi, gebürtige Berlinerin im badischen Exil. Als Host von @unserfreiburg entdecke ich mit euch die coolsten Leute und schönsten Ecken Südbadens! Hier stehe ich als DASDING-Reporterin vor und hinter der Kamera und berichte, was so abgeht - sei es auf Festivals, Demos oder Fastnachtsveranstaltungen...

Auch in meiner Freizeit bin ich so gut wie immer in Action, sei auf dem Skate- oder Surfboard, bei einem Marathon, einer Wanderung, beim Klettern oder beim CrossFit.