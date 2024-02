mit Whatsapp teilen

Huhu :), ich bin Reporterin bei DASDING vor Ort in Koblenz. Ich bin ein echtes Kowelenzer Schängelche und liebe meine Heimatstadt. Hier berichte ich über alles und jeden – egal ob Hochwasser, Weihnachtsmarkt oder Karneval. Privat trifft man mich entweder mit Musik in den Ohren (also bitte nicht von hinten anschleichen) oder auf Konzerten – für mich gibt’s nichts Besseres als Livemusik!