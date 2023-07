mit Whatsapp teilen

Ich bin Sissy und liebe es, dass ich mich immer auf den gleichen Gesprächseinstieg verlassen kann: „Hey, ich bin Sissy“ „Echt? Ist das dein richtiger Name? Und wo ist Franz?“ Da ich noch nie einen Menschen mit dem Namen Franz getroffen habe, kenne ich die Antwort auf diese Frage leider auch nicht. Schnief. Wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt und so weiter, dann vermittelt gerne mal! Außer meinem Namen macht mich noch meine riesige Lust auf Musik aus und meine feste Überzeugung, dass in jedem Menschen etwas Gutes steckt. Beides ist bei DASDING vereint! Deshalb arbeite ich auch gern als Reporterin bei DASDING vor Ort 😊