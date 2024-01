Holaaa, Marisa hier. Menschen haben mir mal gesagt, sie müssten an mich denken, wenn sie Oliven sehen. Find ich ganz gut irgendwie - vorausgesetzt sie mögen Oliven. Wenn bei euch andere Assoziationen aufkommen, lasst´s mich gern wissen. Wohl fühl ich mich in der Sonne, im Wald, im ordentlich sortierten Supermarkt und in der schönsten Stadt im Ländle (Stuttgart natürlich!!). Oder eben im Radio. Zum Beispiel wenn ich euch in den News drüber update, was in der Welt so passiert oder coole Themen für eure liebsten Shows bei DASDING vorbereite.