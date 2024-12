Alleinachten - Gemeinsam Einsam Weihnachten

Von 10 bis 20 Uhr quatschen Bänschi und Thomas mit dir, verraten coole Event-Tipps rund um die Feiertage, spielen mit dir um weihnachtliche Überraschungen und hören natürlich gaaanz viel Mucke. Für jeden ist was dabei!

Weihnachten allein kann auch verdammt befreiend sein. Keine Verpflichtungen, kein Druck. Stattdessen: Ein Tag, der so entspannt ist wie ein Hoodie nach der Waschmaschine. Also mach’s dir gemütlich, schnapp dir deine Snacks und sei dabei. Wir sind für dich da und machen uns nen chilligen.

Schick uns eine Nachricht oder Sprachi und erzähl uns was heute ansteht?

Doch Lust auf Menschen? In RLP mit anderen beim Co-Christmasing feiern!

Wir zocken mit dir gemeinsam und du hast die Chance, ein paar coole Geschenke abzustauben. Aber wie es sich für Weihnachten gehört - wir verraten nicht was drin ist!

All I want for christmas ist youuuuu...