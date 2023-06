mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

Hallo, ich bin Thomas, komme eigentlich von der Ostalb aus dem wunderschönen Schwäbisch Gmünd, jetzt neu Badener. Wenn ich nicht irgendwas im Radio mache, bin ich leidenschaftlicher Cappuccino-Trinker gerne in Kombi mit 'nem Käsekuchen. Falls du mal 'nen Telefonjoker bei „Wer wird Millionär?“ brauchst, der dir die Oscar-Gewinner der letzten 50 Jahre aufsagen kann – let me know :) Ansonsten liebe ich Kino, Filme, Streaming, mal ein Buch von Stephen King (Leseempfehlung: Needful Things – In einer kleinen Stadt) oder schaue/höre alles rund ums Thema True-Crime.