Tach! Ich bin Bänschi und komme aus der Pfalz. Ich habe mir irgendwann angewöhnt Kaffee zu trinken, weil ich dachte, dass man das mit 19 so machen muss - jetzt bin ich süchtig. Apropos süchtig: Für Ramen fahre ich durch den ganzen Südwesten! Gute Tipps zum Ramenessen gehen also bitte direkt an mich!



In meiner Freizeit mache ich gerne Sport, bin viel draußen an der frischen Luft und treffe mich mit Freunden zum oldschool Kartenspielen. Aber ich bin eigentlich voll schlecht darin, weil mir das einfach zu kompliziert ist. Wir hören uns!