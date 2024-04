DASDING präsentiert dir Kontra K auf der Freilichtbühne

Kontra K ist einer der herausragendsten Künstler der deutschen HipHop-Szene. Seine Präsenz als Spitzenkünstler der deutschsprachigen Musiklandschaft ist unbestreitbar, und dieses besondere Konzert verspricht, die Zuschauer in einer einzigartigen Atmosphäre zu begeistern. Am 18. August 2024 wird er sein einziges Open-Air-Konzert 2024 auf der atemberaubenden Freilichtbühne Loreley geben.

Er ist bekannt für seine einzigartige Kombination aus kraftvollen Texten und mitreißenden Beats. So hat der Berliner Rapper einmal mehr bewiesen, dass er in der deutschsprachigen Musiklandschaft eine absolute Ausnahmestellung einnimmt und eine unvergleichliche Verbindung zu seinem Publikum hat. „Aber alles Gold ist nichts wert, wenn du es mit niemandem teilen kannst – und die Klicks sind nichts wert, wenn du nicht weißt, von wem sie kommen“, sagt Kontra K. „Erst das Touren hat mir so richtig gezeigt, was das eigentlich alles bedeutet und mich mit unglaublichem Stolz erfüllt. Gegen dieses Gefühl würde ich auf der Stelle alle meine Goldenen Platten und Awards eintauschen.“

Nach der komplett ausverkauften „Die letzten Wölfe“-Tour 2019/2020, bei der Kontra K in den größten Arenen Deutschlands an manchen Abenden vor bis zu 15.000 Menschen eine Show spielte, deren Produktion ihresgleichen suchte, legte der Rapper diesen Sommer mit gefeierten Gigs bei den großen Festivals von Hurricane bis Taubertal nach. 2024 geht es für Kontra K auf große „Die Hoffnung klaut mir niemand“-Tour, die ihn auf 15 Konzerten durch Deutschland, Österreich und Luxemburg führen wird.

Das Open-Air-Konzert auf der Loreley verspricht nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch ein unvergessliches Erlebnis in einer der schönsten Kulissen Deutschlands. Erlebt gemeinsam mit DASDING Kontra K auf der Freilichtbühne!