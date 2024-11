Bock auf ne „Musik-Flashback-Zeitreisen-Travelparty“ im Radio? Diesen Samstag reisen wir bei DASDING mit dir in die Vergangenheit und wieder zurück in die Zukunft. Dafür packen wir in jede Stunde ein Jahr Musik. 24 Jahre - in 24 Stunden!

DASDING liefert dir einen 24-Stunden-Flashback Vielleicht hast du 2011 deinen ersten Crush geküsst, während im Hintergrund Rihannas „We found love“ lief? Kraftklub ist für dich nicht nur ein Synonym fürs Gym? Du hast mittlerweile genauso viele Gesichtsphasen hinter dir wie Justin Bieber? Oder kennst du etwa alle Songs von Eminem auswendig, obwohl du ein 2004er Baby bist? Dann ist dieses Wochenende Durchmachen Pflicht für dich! Schöne Emos, unerwartete Flashbacks, geheime Guilty Pleasures und natürlich ein unnormal hoher Cringe-Faktor sind bei DASDING - Zurück in die Zukunft garantiert! Wann gehts los? Diesen Samstag, den 16. November um 09:00 Uhr gehts los mit dem Jahr 2000, and so on… Jede Stunde läuft ausschließlich Musik aus einem bestimmten Jahr! 24 Stunden lang! Ohne Pause! Auch nachts! Du entscheidest den DASDING-Songfight! Schnappi, das kleine Krokodil oder doch lieber der Crazy Frog? Der bessere WM-Song von 2010? Die fiesesten One-Hit-Wonder dieser Erde? In jeder Stunde hast du gemeinsam mit der DASDING-Community die Gelegenheit für deinen Favoriten zu voten!