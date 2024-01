Die Hotlist ist da!

Welche Acts schaffen 2024 den Durchbruch? Wer bestimmt den Sound in diesem Jahr? Die Antworten darauf liefern jetzt die jungen Programme der ARD und Deutschlandfunk Nova. Gemeinsam mit weiteren Insidern aus der Musikbranche werfen sie einen Blick in die Zukunft. Das Ergebnis: Eine Hotlist mit 15 Newcoming Acts, die das Potential haben dieses Jahr richtig durchzustarten.

Die junge Musikszene in Deutschland ist so lebendig und fresh wie nie. Das zeigt dir sicher auch deine private Playlist. Bei so vielen guten Newcomerinnen und Newcomern kann man schnell den Überblick verlieren, aber keine Angst – dafür hast du ja uns und die „New Music 2024“- Hotlist!

Wer macht die Hotlist?

Gemeinsam mit über 100 Expertinnen und Experten aus der Musikbranche haben die jungen Programme der ARD und Deutschlandfunk Nova 15 Artists bestimmt, die 2024 das Potential haben, richtig steil zu gehen und „the next big act“ zu werden.

Hier kommst du zur kompletten „New Music 2024“- Hotlist

Bunte Mischung

Die Hotlist 2024 ist eine bunte Mischung aus den unterschiedlichsten Genres und Acts. Darunter auch Blumengarten, die Gewinner des letzten NEW MUSIC AWARDS. Und ganz nebenbei ist die diesjährige Hotlist auch ein kleiner Vorgeschmack auf das kommende DASDING Festival, denn Acts wie Levin Liam, Ellice, Baby B3ns oder Paula Carolina werden auch dort auf der Bühne performen.

Hier gibt's alle Infos zum DASDING Festival