Noch mehr Streamer: Trymacs und Rumathra bei "7 vs. Wild" dabei

Fritz Meinecke hat die nächsten Teilnehmer für "7 vs. Wild" bekannt gegeben. Aber: Nicht alle sind davon begeistert.

Fritz hat Trymacs am Telefon gesagt, dass er zusammen mit Rumathra bei der 3. Staffel der Survival-Show dabei sein kann. Der Streamer hat schon die ganze Zeit klar gemacht, dass er unbedingt mitmachen will. Kein Wunder also, dass er laut jubelte und sich riesig über die Nominierung freute. Zusammen mit Rumathra gab er Fritz sofort die Zusage für die Teilnahme.

Trymacs bei "7 vs. Wild" - Knossi rastet aus

Auch Knossi freute sich riesig mit den beiden. Die Streamer waren gerade zusammen unterwegs. Er rief immer wieder: "Wir fahren, wir fahren!" Knossi war schon bei der letzten Staffel von "7 vs. Wild" dabei. Bei der Team-Challenge in Staffel 3 tritt er zusammen mit Sascha Huber an.

Kritik: Zu viele Streamer?!

Erst vor wenigen Tagen haben Papaplatte und Reeze ihre Teilnahme bei "7 vs. Wild" zugesagt. Damit sind dieses Mal viele Streamer dabei. Einige Fans finden das gar nicht so gut. Unter einem YouTube-Video von Fritz schreiben sie, dass sie sich mehr Survival-Profis wünschen.

Jetzt brauchen wir aber unbedingt noch ein Team mit mehr Skills.

Es wäre wirklich als Zuschauer schön, wenn wenigstens ein weiteres Team noch aus der Survival-Richtung käme.

Jetzt fehlt nur noch ein richtiges Profi-Team.

Was außerdem noch auffällt: Bisher ist noch keine Frau dabei! Ob sich das noch ändern wird, ist unklar. Denn: Viele Plätze sind nicht mehr frei. Es fehlen noch ein Team und die Wildcard-Teilnehmer.

Das sind die bisher feststehenden Teams für die dritte Staffel von "7 vs. Wild":

Naturensöhne Gerrit und Andy

Survival Mattin und Fritz Meinecke

Knossi und Sascha Huber

Papaplatte und Reeze

Trymacs und Rumathra

Hier kannst du dir anschauen, wie Fritz bei Trymacs angerufen hat:

