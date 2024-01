"7 vs. Wild" ist zu Ende: Erstes Video von Papaplatte nach der Abholung

Die 16. Folge von "7 vs. Wild" ist raus. Papaplatte hat seine ersten Gedanken direkt nach der Survival-Show geteilt.

Die dritte Staffel von "7 vs. Wild" hat im Vergleich zu den letzten Staffeln für viel mehr Kritik und Schlagzeilen gesorgt. Unter anderem wegen der vermeintlich schlechten Organisation. Nichts desto trotz ging die Folge, in der die Gewinner-Teams abgeholt werden, online.

⚠️ Spoiler-Warnung! ⚠️

Das sind die Gewinner von "7 vs. Wild"

Drei Teams haben die 14 Tage durchgehalten: Knossi und Sascha Huber, Affe und Hannah & Papaplatte und Reeze. Auf YouTube schreiben die Zuschauer, wie impressed sie von den Gewinnern sind. Gerade von Papaplatte und Reeze hätten es die wenigsten erwarten.

Hätte nie gedacht, dass Papaplatte und Reeze so lange durchhalten. Mega Respekt an euch.

Das sagt Papaplatte kurz nach der Abholung

Kevin hat parallel zur Veröffentlichung der 16. Folge von "7 vs. Wild" ein Video hochgeladen, das er kurz nach der Abholung im Hotel aufgenommen hat. In dem erzählt er, dass er am meisten mit dem Zeitvertreib gestruggled hat. Essen war anscheinend gar nicht so ein großes Problem. Er wusste oft nichts mit sich anzufangen, weil ihm zum Beispiel Streaming oder Gaming gefehlt hat. Kevin erzählt außerdem, was er sich nach "7 vs. Wild" vornimmt: Mehr Zeit mit seiner Family verbringen. Er habe die letzten Jahre Content über alles gestellt. Ihm Video redet er auch über seine drei Halbgeschwister, was er nur selten macht. Die würde er nur einmal im Jahr sehen.