"Für mich unfassbar": Diese TV-Show moderiert Knossi jetzt

"7 vs. Wild", "Big Brother Knossi Edition" und Co. Der Streamer hat gerade viele Projekte am Start. Jetzt gibts News.

Knossi moderiert an der Seite von Victoria Swarovski die neue Staffel von "Das Supertalent". Das hat der Sender RTL gedroppt. Aktuell laufen die Aufzeichnungen in Köln. Auf Insta gibt Knossi seinen Fans Einblicke und erzählt, wie happy er ist. Besonders feiert er seine eigene Garderobe mit verschiedenen Outfits und dass er eine eigene Stylistin hat. Sowas habe er zuvor noch nie gehabt. Auf die Show freue er sich mega: Jetzt bin ich dabei und das ist für mich unfassbar. Ich kann das nicht in Worte fassen, wie aufgeregt ich bin. Wahrscheinlich so aufgeregt wie die Kandidaten. Knossi moderiert "Das Supertalent": Viele kennt er von "Let`s Dance" Denn der Streamer stand 2023 bei der Tanzshow schon mit Victoria Swarovski vor der Kamera. Damals war Knossi Kandidat und sie Moderatorin. Außerdem sitzen in der Supertalent-Jury unter anderem Model Anna Ermakova und Tänzerin Ekaterina Leonova. Auch sie kennt Knossi von "Let`s Dance". Natürlich freut er sich aber auch auf Dieter Bohlen und Bruce Darnell, sagt Knossi. Und wann gibts die neue Staffel? Die soll laut RTL im Frühjahr 2024 kommen und läuft dann über vier Folgen. WTF?! Wie sehr kann man einen Film feiern? Knossi ersteigert Requisite für 100k 😲 Der Streamer hat bei einer Versteigerung zugeschlagen. Knossi ist jetzt Besitzer eines ganz besonderen Hoverboards. 14:00 Uhr DASDING DASDING Bock auf Knossi live?! Im Februar ist der Streamer mit seiner Podcast-Show beim SWR Podcastfestival in Mannheim dabei. Mehr Infos findest du hier.