Ab etwa 20 Uhr heute Abend geht nichts mehr auf der A6 zwischen Mannheim und dem Walldorfer Kreuz. Dort wird die Überführung der B39 in Fahrtrichtung Schwetzingen abgerissen. Der Fernverkehr werde ab dem Walldorfer Kreuz und dem Autobahnkreuz Mannheim weiträumig umgeleitet, teilt die Autobahn-Gesellschaft Südwest mit. Unter anderem auf der A5 von Walldorf in Richtung Heidelberg und der A656 von Mannheim in Richtung Heidelberg dürfte es dadurch am Wochenende voller werden als sonst. Die Autobahn-Gesellschaft bittet, die empfohlenen Umleitungen zu benutzen und sich nicht vom Navi über vermeintliche Schleichwege schicken zu lassen.