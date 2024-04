Abi-Prüfung: Deshalb darfst du bis zu 30 Minuten später kommen! ❌🚆

In Baden-Württemberg gehts am Donnerstag mit dem schriftlichen Abi los. Weil die Öffis streiken, gibts Änderungen.

Abitur: Was passiert, wenn du zu spät kommst?

Das Kultusministerium hat gesagt, dass du bis zu 30 Minuten zu spät zur Prüfung kommen und trotzdem mitschreiben darfst.

zu spät zur Prüfung kommen darfst. Solltest du wegen des Streiks mehr als eine halbe Stunde zu spät kommen, darfst du nicht mehr mitschreiben. Dann musst du den Nachholtermin deiner Schule wahrnehmen.

Wenn du wegen des Streiks keine Möglichkeit hast, zur Schule zu kommen, musst du Bescheid geben. Dann gilt für dich ebenfalls der Ersatztermin.

💡: Das Kultusministerium hat gesagt, dass die schriftlichen Prüfungen trotz der Streiks wie geplant stattfinden sollen. Hier findest du noch mehr Infos.

ÖPNV-Streiks: Geänderte Abiturregeln in Baden-Württemberg

Streiks im ÖPNV: Welche Städte sind betroffen?

Die Busse und Bahnen stehen laut Verdi weitestgehend in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz still. Die Streiks finden am Donnerstag und Freitag statt:

