Nach Vorfall in Bayern: AfD-Chef Chrupalla hatte kein Gift im Blut

AfD-Chef Chrupalla musste von einem Wahlkampf-Termin plötzlich ins Krankenhaus. Jetzt gibt es Untersuchungsergebnisse.

Auf einer Wahlkampf-Veranstaltung in Ingolstadt sollte Tino Chrupalla am Mittwoch eine Rede halten. Als er vorher Selfies mit Anhängern macht, fühlt er sich plötzlich unwohl und muss medizinisch versorgt werden. Chrupalla wird ins Krankenhaus gebracht. Was genau passiert ist, bleibt unklar. Der AfD-Chef ist mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Angriff mit Spritze nicht bewiesen

Mehrere AfD-Politiker sprechen von einem "tätlichen Vorfall", bei dem dem AfD-Chef eine unbekannte Substanz gespritzt wurde. Auch auf TikTok behaupten einige, dass Chrupalla mit einer Spritze angegriffen wurde. Eine Bestätigung dafür gibt es nicht. Bei der Untersuchung seines Blutes wurden keine giftigen Stoffe gefunden.

Die Polizei sagte, dass keine offensichtlichen Verletzungen erkennbar waren. Hinweise auf einen Angriff habe es auch nicht gegeben. Auch aus Zeugenaussagen hatte sich keine Gewalttat bestätigt.

AfD-Chefin Weidel angeblich bedroht

AfD-Chefin Alice Weidel hatte am Tag der Deutschen Einheit einen öffentlichen Termin abgesagt. Der Grund: Es gab Hinweise auf einen geplanten Anschlag auf ihre Familie. Das war schon am 23. September. Danach sei Weidel mit ihrer Frau und ihren Kindern an einen sicheren Ort gebracht worden. Seit Sonntag ist sie mit ihrer Familie auf Mallorca. Das hat ihr Sprecher bestätigt.

